عمان - سبوتنيك. مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويحمي مصالحها ويقضي على الإرهاب ويفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية ويتيح العودة الطوعية للاجئين.
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
وشدد الصفدي في مداخلة خلال اجتماع اللجنة المصغرة حول سوريا، عبر آلية التواصل المرئي، على "ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويحمي مصالحها ويقضي على الإرهاب ويفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية ويتيح العودة الطوعية للاجئين".
وأكد الصفدي على دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون ومساعيه لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية والدفع باتجاه تحقيق تقدم في العملية السياسية في سوريا.
كما أكد الصفدي ضرورة توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لتخفيف معاناة السوريين في المناطق السورية التي تحتاج هذه المساعدات، وخصوصا الجنوب السوري بما يخدم تثبيت الاستقرار في سوريا.
وعقد اجتماع اللجنة بدعوة من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وشارك فيه وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ووزراء الدولة من كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية، والمملكة المتحدة، وأمين عام وزارة الخارجية الفرنسية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يؤكد ضرورة تكثيف جهود التوصل لحل سياسي يقبله السوريون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.