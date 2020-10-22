وبحسب جريدة "الوطن" السورية، أفاد وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة اليوم الخميس أنه:
© Sputnik . Mohammed Damour
وكشف الوزير السوري خلال مداخلة له تحت قبة مجلس الشعب الذي أقر مشروع الاتفاقية اليوم أن "هذا العقد جاء لتوفير القطع الأجنبي لتأمين احتياجات ومستلزمات المواطنين، معتبراً أن تصدير الفوسفات هو الخيار الأفضل لتأمين القطع وخصوصا أن قسماً من آبار النفط بيد الاحتلال الأمريكي".
واعتبر طعمة أن "هذا العقد لمصلحة الجانب السوري وخصوصاً أن الأموال التي سوف تصرفها الشركة سوف تصب لمصلحة العمال السوريين من آليات وأدوات الحفر، كما أن سورية تأخذ 30 بالمئة بشكل صاف".
ولفت إلى أن الشركة سوف تحفر نحو 60 متراً حتى تصل إلى طبقة الفوسفات لذلك تعد المنطقة من أصعب المناطق في استخراج هذه المادة ومن هنا تأتي التكاليف العالية التي سوف تدفع في عملية الاستخراج.
كانت هذه تفاصيل خبر يؤمن القطع الأجنبي... سوريا توقع عقدا مع شركة أوروبية لاستخراج وتصدير الفوسفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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