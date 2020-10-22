شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لتونس بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد لتونس فى كل من جمهورية ألمانيا الفدرالية والجمهورية اللبنانية وجمهورية مالطا ومملكة بلجيكا.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن السفراء هم : حنان التاجورى سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى جمهورية ألمانيا الفيدرالية، وبوراوى الإمام سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية اللبنانية، وياسين الواد سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للجمهورية التونسية لدى جمهورية مالطا، ونبيل عمار سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للجمهورية التونسية لدى مملكة بلجيكا.

وأدى السفراء، اليمين أمام رئيس الجمهورية، وبحضور عثمان الجرندى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.