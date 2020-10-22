شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائرى يؤكد التزام بلاده بحل سياسى للازمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صبرى بوقدوم وزير الخارجية الجزائرى التزام بلاده بحل سياسى للأزمة الليبية واستعدادها الدائم للعمل من أجل عودة الاستقرار لهذا البلد الشقيق.

جاء ذلك خلال مشاركة بوقدوم فى الاجتماع السادس عشر لوزراء خارجية الحوار فى غرب البحر الأبيض المتوسط ​​(حوار 5 + 5) ، الذى عقد اليوم الخميس بالفيديو كونفرانس.

وحول الوضع فى مالى أكد بوقدوم أن مستقبل دولة مالى يعتمد بشكل أساسى على قدرة الفاعلين السياسيين على القيام بكل ما يلزم لإعادة بناء هياكل الدولة بهدف المصالحة الوطنية، مجددا التزام الجزائر بدعم مالى فى تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة.

وأشار بوقدوم إلى ارتباط الجزائر بعملية الحوار 5 + 5 ، واستعدادها لدعم الحفاظ على زخم هذا المنتدى ودفع الحوار والتعاون الإقليميين.

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واستعرض بوقدوم رؤية الجزائر فيما يتعلق بمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك المدرجة على جدول الأعمال، ولا سيما الأزمة فى ليبيا والوضع فى منطقة الساحل ومكافحة الإرهاب.

وشدد على أهمية زيادة التعاون بين الأطراف ، فيما يتعلق بالعديد من التحديات التى تواجه منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط ​​، مثل الهجرة والشباب والتوظيف، والبيئة والتنمية المستدامة.

ويتزامن الاجتماع الذى تم تنظيمه حول موضوع "معًا من أجل الأمن الجماعى والشراكة فى حوض غرب البحر المتوسط" هذا العام مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لحوار 5 + 5.