شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 2821 إصابة جديدة بكورونا و المغرب يسجل 53 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 2821 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 46441 حالة.

وأفادت الصحة الأردنية -فى بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الخميس- بتسجيل 38 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات فى المملكة منذ انتشار الوباء إلى 481 حالة، مؤكدة شفاء 117 حالة.

ويبدأ منتصف ليلة الجمعة تطبيق الحظر الشامل فى عموم المملكة ولمدة 24 ساعة، فيما سمحت السلطات الأردنية للمواطنين بالذهاب سيرا على الأقدام لأداء صلاة الجمعة بالمساجد ولمدة ساعة واحدة فقط.

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وفى السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 4151 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 186731 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 2 مليون و944 ألفاً منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب بتاريخ 2 مارس الماضي.

وأضاف بأنه جرى تسجيل 53 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3132 حالة. كما تم تسجيل 2847 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافى إلى 154481 حالة.