شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 1450 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن لبنان عن تسجيل 1450 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 1241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 65 ألفا و577 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وأشارت الوزارة – فى بيان، الأربعاء إلى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 536 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 13 ألفا و645 فحصا، تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.