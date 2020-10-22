شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا عند 4151 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المغرب عن تسجيل أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية عند 4151 حالة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. Advertisements وقبلها ذكرت قناة العربية، أن المغرب سجل أمس حصيلة قياسية بفيروس كورونا المستجد عند 52 وفاة و3577 إصابة.

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