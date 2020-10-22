شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلن دعمها للإجراءات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية البريطانية، إنها تدعم الإجراءات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية بالعراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

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وفى وقت سابق، التقى رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الخميس، نظيره البريطانى بوريس جونسون فى العاصمة لندن، وذكرت قناة "السومرية" الإخبارية، في نبأ عاجل، أن الكاظمى توجه على رأس وفد رسمى إلى العاصمة البريطانية لندن، ضمن جولة أوروبية شملت فرنسا وألمانيا.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد عقد اجتماعا يوم الإثنين الماضي، مع نظيره الفرنسي جان كاستكس في العاصمة باريس.