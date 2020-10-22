شكرا لقرائتكم خبر عن بيان أمريكى إماراتى: الشراكة الأمنية تعنى تعاونا دفاعيا لردع التهديدات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بيان أمريكي إماراتي مشترك، إن الحوار الاستراتيجي الأمريكى الإماراتي يعزز العلاقات الثنائية والشراكة بين الجانبين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف البيان الأمريكي الإماراتي مشترك، أن الحوار الاستراتيجي شمل التنسيق السياسي والتعاون الدفاعي والتبادل الثقافي والاقتصادي، موضحا أن الشراكة الأمنية الإماراتية الأمريكية تعنى تعاونا دفاعيا لردع التهديدات العسكرية عبر التخطيط والتدريب المشترك.

ولفت البيان الأمريكي الإماراتي مشترك، إلى أن الشراكة الاقتصادية تعزز الاستثمارات والتجارة بين البلدين، موضحا أن الشراكة الثقافية تهدف إلى تعزيز التبادل الأكاديمي والإعلامي والفني والديني وهو ما سيتضح في مشاركة الولايات المتحدة في إكسبو 2020.