شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وقائية مكثفة بالمسجد الحرام استعدادا لصلاة الجمعة غدا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهود كبيرة تبذلها الرئاسة العامة لشئون الحرمين بالمملكة العربية السعودية، للحفاظ على سلامة المعتمرين والمصليين أثناء تأديتهم المناسك، لمنع عدوى فيروس كورونا، حيث تجنيد آلاف العمال والتعقيم المستمر لكل جوانب المسجد الحرام استعدادا لصلاة الجمعة غدا.





وذكرت وكالة شئون الحرمين، عبر موقعها الألكترونى، أن الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستعد ليوم غد الجمعة بآلية عمل مكثفة، وتستقبل المصلين القادمين إلى الحرم المكي بحزمة من الإجراءات الوقائية؛ للحفاظ على سلامتهم منذ دخولهم المسجد الحرام.

وأوضحت، تتضاعف جهود التطهير والتعقيم في المسجد الحرام بشكل عام، وينفذ ذلك أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة، مستخدمين مواد صديقة للبيئة تحافظ على السلامة العامة للقاصدين.

وتابعت، أن كوادر التطهير والتعقيم تعمل تزامناً مع يوم الجمعة على تطهير المكبرية البالغة مساحتها (325) مترا مربعا (10) مرات يومياً، مع تعقيمها على مدار الساعة، ونقل منبر الإمام إليها.

واستطردت، أنه يتحقق (120) مهندساً وفنياً من جاهزية الأنظمة الصوتية، كما سيتمكن المسلمون من الاستماع لخطبة الجمعة بخمس لغات تبثها موجات (FM)، عبر المنصات الإلكترونية للرئاسة.

كما توفر الرئاسة العامة عبوات ماء زمزم معقمة، مع تواجد فريق إشرافي مهمته التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الصحية والوقائية المقدمة لقاصدي المسجد الحرا وتنوه إلى أهمية التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، وتعقيم الأيدي، والمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم اصطحاب الأطفال.