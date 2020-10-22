شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: ناقشت مع حمدوك رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو إنه ناقش مع رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك رفع اسم الخرطوم من قوائم الإرهاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، حيث أكد عن دعمه لجهود السودان في تحسين علاقته مع إسرائيل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

ورحب كل من مايك بومبيو وعبد الله حمدوك بالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع السودان عن قوائم الإرهاب.

وقبلها أكدت بريطانيا، أنها ستواصل دعم السودان وحكومة رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، مشيرة إلى أن دفع التعويضات لضحايا الإرهاب خطوة تاريخية تدعم انتقال السودان للديمقراطية.

وفى وقت سابق، أكد الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوادنى، أن السودان يعود اليوم للنظام المالى والمصرفى العالمى، بعد قرار بدء رفع اسم السودان من قائمة الدُّول الراعية للإرهاب، مؤكدا أن هذا يُمكّن مواطنينا بدول المهجر الذين ظلوا منذ اندلاع الثورة يتحرقون شوقاً لتحويل مساهماتهم للبلد بطريقة سليمة وواضحة ومن خلال المؤسسات الرسمية.