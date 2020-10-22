شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تقرض تونس 350 مليون يورو لتمويل إصلاحات اقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحكومة التونسية إن فرنسا ستقرض تونس 350 مليون يورو (415 مليون دولار) بموجب اتفاق وُقع اليوم الخميس لتمويل إصلاحات اقتصادية ودعم الاقتصاد. يأتى القرض الفرنسي، الذى سيُصرف فى 2020 و2021 و2022، فى وقت تعانى فيه المالية العامة لتونس من مشاكل غير مسبوقة جراء تداعيات فيروس كورونا.

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