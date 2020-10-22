شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: زيادة التدخلات الخارجية فى ليبيا ستعقد الوضع أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قيس سعيد الرئيس التونسي، إن زيادة التدخلات الخارجية بليبيا ستعقد الوضع أكثر، موضحا أنه يجب أن يتولى الليبيون وحدهم حل أزمة بلادهم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا عن أسفها العميق إزاء الاعتقال خارج إطار القانون مؤخراً لرئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، داعية إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عنه.

واعتقل بعيو فى 20 أكتوبر مع ولديه ورئيسة البرامج المعينة حديثًا في قناة ليبيا الوطنية، وعلمت البعثة أنه تم الإفراج عن ولدى بعيو بعد فترة وجيزة من اعتقالهما، بينما تم الإفراج عن الإعلامية هدى عمار الليلة الماضية.

وتسلط الجولة الأخيرة من الاعتقالات التعسفية الضوء على المخاطر الشخصية التي يتعرض لها الصحفيون خلال دفاعهم عن الحق في حرية التعبير في ليبيا.