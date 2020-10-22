شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابة بالكورونا بالجزائر إلى 55 ألفا و357 مصابا.. و1888 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر إلى 55 ألفا و357 حالة إصابة، و1888 حالة وفاة.

وقال فورار - فى مؤتمره الصحفى اليوم - إن الجزائر سجلت 266 حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا جديدة و8 حالات وفاة خلال يوم واحد.

وأضاف أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 38 ألفا و618 حالة، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 31 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا فى 11 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحى تماما عن 37 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية أكتوبر الجاري.