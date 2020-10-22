شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: لا نريد الانجرار إلى أى صراعات فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي: لا نريد الانجرار إلى أى صراعات فى المنطقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وقبلها التقى رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الخميس، نظيره البريطانى بوريس جونسون فى العاصمة لندن، وذكرت قناة "السومرية" الإخبارية، في نبأ عاجل، أن الكاظمي توجه على رأس وفد رسمي إلى العاصمة البريطانية لندن ضمن جولة أوروبية شملت فرنسا وألمانيا.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد عقد اجتماعا يوم الاثنين الماضي، مع نظيره الفرنسي جان كاستكس في العاصمة باريس.