شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تطالب الحكومة اللبنانية الجديدة بالالتزام بمحاسبة الفاسدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، إن الإدارة الأمريكية تدعم مطالب الشعب اللبناني التي أعلنها منذ عام، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية الحدث منذ قليل. وتابع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى: الحكومة اللبنانية الجديدة يجب أن تلتزم بمحاسبة الفاسدين والمتورطين بالجرائم.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بشروطها السابقة قبل تقديم أي مساعدة للبنان.