شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة الأمريكية تحث حكومة لبنان الجديدة على الإصلاح وإنهاء الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة سكاى نيوز الإخبارية، فى خبر عاجل لها عن دبلوماسى أمريكى كبير، تأكيده أنه يجب أن تلتزم حكومة لبنان الجديدة بالإصلاح وإنهاء الفساد.

وفى وقت سابق، دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش، القوى السياسية اللبنانية إلى مساعدة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى، على تشكيل حكومة تكون قادرة على إجراء الإصلاحات التى تنقذ البلاد، محذرا من أن لبنان فى حالة سقوط كارثى، وأنه لا توجد "معجزات خارجية" لمعالجة هذا الانهيار المتسارع.

وقال كوبيش - فى تصريح اليوم الخميس: "لا يمكن لأى بلد، وبالأخص إذا كان في حالة سقوط كارثى مثل لبنان، الاستمرار في تسيير أموره إلى ما لا نهاية في غياب حكومة فعالة وداعمة للإصلاح، كون ذلك السبيل الوحيد لبدء إنقاذ البلد وشعبه من مزيد من الانهيار والفوضى والتطرف".