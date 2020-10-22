شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، موقف بلاده الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى فى دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وذكرت الإذاعة الموريتانية اليوم الخميس أن وزير الخارجية نوه بدور بلاده فى صد موجات الإرهاب والعنف والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، عن غرب حوض المتوسط والسعى من خلال مجموعة دول الساحل الخمس لجعل شبه المنطقة المجاورة للفضاء المتوسطى قطب استقرار ورخاء وتنمية، ذلك خلال كلمة له عبر الفيديو كونفرانس فى فاعليات الدورة السادسة عشرة لوزراء خارجية مجموعة "حوار 5+5" المنعقدة بتونس، تحت شعار "معا من أجل الأمن الجماعى والشراكة فى غرب حوض المتوسط".

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