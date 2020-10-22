شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تمديد حظر التجول وتعلق صلاة الجمعة لمدة 15 يومًا بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر ولاة إقليم تونس الكبرى، اليوم الخميس، تمديد حظر التجول فى كافة ولايات الإقليم لمدة 15 يومًا، بداية من يوم غد الجمعة وحتى 6 نوفمبر المقبل.

وأعلن ولاة تونس - خلال اجتماع اليوم - أن حظر التجول سيكون ابتداءً من الساعة 9 مساءً إلى 5 فجرًا من الإثنين إلى الجمعة، ومن الساعة السابعة مساءً إلى الخامسة فجرًا يومى السبت والأحد، إلى جانب مواصلة تعليق صلاة الجمعة والأسواق.

وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، قد أسند للولاة قرار إعلان الحظر فى ولاياتهم، وجاء فى البيان أن القوات الأمنية بالجهة ستعمل بالتنسيق مع السلطة المختصة للمراقبة وحسن تطبيق الإجراءات.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت، أمس/الأربعاء/، تسجيل 29 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)؛ ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 740 حالة، مضيفة أنه تم تسجيل 1442 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 45 ألفًا و482 حالة.