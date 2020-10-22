شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي أمريكي يطالب حكومة لبنان الجديدة بالإصلاح وإنهاء الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال دبلوماسي أمريكي كبير، اليوم الخميس، إن تسيير الأعمال كالمعتاد في لبنان غير مقبول وإن أي حكومة جديدة يجب أن تلتزم بتنفيد إصلاحات تحقق فرصا اقتصادية وبالحوكمة وإنهاء الفساد، وتكون قادرة على فعل ذلك.

وقال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "أيا كانت الحكومة التالية يتعين عليها أن تلتزم وتكون قادرة على تنفيذ إصلاحات تقود إلى تحقيق فرص اقتصادية وحوكمة أفضل وتنهي الفساد المستشري".