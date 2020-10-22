شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة عسير: إخماد «حريق تنومة» بنسبة 70% (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة عسير، مساء اليوم الخميس، أن نسبة إخماد حريق جبل “غلامة” في محافظة تنومة بلغت 70%.

وأضافت إمارة منطقة عسير، أن عمليات الإخماد في الأجزاء المتبقية مستمرة رغم صعوبة التضاريس.

في سياق متصل، وقف المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، ميدانيًّا على عمليات وخطط الدفاع المدني، والجهود المبذولة في إخماد حريق جبل غلامة بمحافظة تنومة بمنطقة عسير.

وأضاف الفريق العمرو: “لا نزال نتابع الحريق ونتطلع إلى مجهود أكثر بحيث ينتهي الحريق تمامًا.. بلا شك يوجد بؤر بسيطة لكن نخشى أن تنتقل بفعل الرياح إلى مواقع أخرى”.

وتوجَّه الفريق العمرو بالتحية إلى رجال الدفاع المدني على جهودهم، قائلًا إنها لم تأت من فراغ، وتنبئ بتعاون وثقافة الجميع، مبديًا أمله الحفاظ على الأشجار وتحمُّل المواطنين المسؤولية بهذا الشأن مع رجال البيئة والأمن ورجال البلديات.

وأكد الفريق العمرو وجود متابعة مباشرة للموقف من قبل الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وجميع الجهات المسؤولة.