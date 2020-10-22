وأعلن المرور السعودي عبر حسابه على تويتر عن القبض على مراهق بجدة، كان قد وثق قيادته المتهورة بطريق (كوبري) بريمان، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان المرور قد تفاعل مع بلاغ أحد المواطنين، قائلا على "تويتر": "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".
وكان المواطن قد كتب إلى المرور قائلا: "إلى السادة في المرور.. مراهق يقوم بالتهور والسرعة في طريق كبري بريمان، ويقوم بنشرها في السوشل ميديا".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن تباهى بقيادته ووثقها بالفيديو.. المرور يعلن القبض على "مراهق جدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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