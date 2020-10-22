"التحالف العربي" يفرج عن 4 سفن نفطية لـ "أنصار الله"

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وأوضحت أن السفن المفرج هنا هي "سفينة (داماس) التي تحمل على متنها 29491 طنا من الديزل، وسفينة الديزل (كايرو)، وعلى متنها 29011 طنا، والباخرة (نعمة) التي تحمل على متنها 27972 طن بنزين، والسفينة (سي هارت) المحملة 27.487 طنا من مادة الديزل".
وأشار البيان إلى أن التحالف "يواصل احتجاز 15 سفينة نفطية أخرى تحمل أكثر من 325 ألف طن".
وكان المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية، عمار الأضرعي، قد أوضح في تصريح صحفي، أن غرامات الـ 4 سفن النفطية التي تم الإفراج عنها مؤخراً وصلت إلى 14 مليون دولار، وفق المصدر ذاته.
وتتهم شركة النفط اليمنية المعنية لاستيراد الوقود، التحالف العربي، باحتجاز السفن النفطية، ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه "أنصار الله"، ما تسبب في شح كبير في الوقود منذ أشهر.
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