بعد الجدل الكبير... الكشف عن هوية الفتاة الخليجية "الغامضة" التي اكتسحت الإعلام الهندي... صور

المشاهدون الذين تابعوا المباراة من المنازل بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي، جذبهم وجود فتاة ظهرت بشكل متكرر على شاشات التلفاز.

وأطلق المتابعون على الفتاة التي شاهدوها على مدرجات استاد دبي لقب "الفتاة الغامضة" أو "الفتاة الخارقة"، بسبب تعابير وجهها الجميلة وانفعالاتها التي رصدتها عدسات الكاميرات في الملعب.

وشارك الكثيرون صورة الفتاة على وسائل التواصل الاجتماعي، معبرين عن إعجابهم بها وعن غرابة شخصيتها، خصوصا بعد تكرار نشر صورها بشكل واسع.

وبحسب موقع "khaleejtimes"، الذي كشف عن هوية الفتاة، فإن صفحتها على "إنستغرام" تشير أيضا إلى أنها فتاة "رائعة".

View this post on Instagram https://www.instagram.com/p/Bu1yTQVnOpV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by riana lalwani (@rianalalwani) on Mar 10, 2019 at 12:59pm PDT

وأشار الموقع إلى أن اسم هذه الفتاة هو ريانا لالواني، وهي بحسب سيرتها الذاتية على "فيسبوك" قد أكملت تعليمها في كلية جميرا في دبي وتخرجت حاليا من إحدى جامعات إنجلترا.

وتداول الكثيرون في وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام صور الفتاة، بشكل واسع، مع تساؤلات كثيرة حول حقيقة هويتها.

وركزت وسائل الإعلام الهندية، كموقع "ind.news" على الفتاة بشكل كبير، وأطلقوا عليها اسم "الفتاة الغامضة"، وحازت على اهتمام واسع تخطى المباراة التي انتهت بانتصار الفريق الذي شجعته الفتاة "Kings XI".