وزير التعليم المصري يكشف ماذا سيحدث إن توقفت الدراسة بسبب كورونا

وبحسب موقع "اليوم السابع"، أضاف شوقي أن بداية العام الدراسي قوية وهناك التزام كامل من المعلمين والطلاب بالضوابط والإجراءات الاحترازية.
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وكشف أن الخطة البديلة والسيناريوهات التي يتم تطبيقها حال وقف الدراسة، تعتمد على التعلم أون لاين فى شرح المناهج من خلال توفير فيديوهات تفاعلية ودروس إلكترونية من خلال المنصات الإلكترونية.
وأشار إلى أنه في الصفوف من "كجي1" وحتى الثالث الابتدائي، سيتم توفير قناة لهم وإطلاقها منتصف نوفمبر المقبل، خاصة أن الدراسة في هذه الصفوف تعتمد على التواصل مع المدرس داخل الفصل.
ولفت إلى أنه تم اطلاق قناة "مدرستنا" للصفوف من الرابع وحتى الثالث الإعدادي، كما سيتم توفير محطات تلفزيونية تعليمية، بحيث ستكون هي المصدر الرئيسي للتعلم، فضلاً عن عدد من المنصات الإلكترونية الأخرى لمن تتوفر لديهم خدمة الإنترنت.
وبالنسبة للصفوف من الأول إلى الثالث الثانوي وفرت الوزارة للطلاب العديد من مصادر التعلم بالإضافة إلى أجهزة التابلت.
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