شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حريق تنومة..«مدني فيفا» يخمد حريقين نشبا في مدرجات زراعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت فرق الدفاع المدني بفيفا، من إخماد حريقين نشبا في حشائش ومدرجات زراعية. Advertisements جاء ذلك حسب ما أعلنه الدفاع المدني عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الخميس، قائلا: “مدني فيفا يتمكن من محاصرة وإخماد حادثي حريق نشبتا في حشائش ومدرجات زراعية (بجبل الدفرة وجبل بقعة نيد مجبا) دون وقوع إصابات”.

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