توقيع اتفاقية "إعفاء التأشيرات" بين الإمارات وإسرائيل

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان عبر وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" إلى أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات من السفر إلى دولة إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يوماً في كل زيارة.

وتابعت بقولها "يأتي ذلك بناء على مذكرة تفاهم الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، والتي تم توقيعها من قبل عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، ومن جانب دولة إسرائيل شلومو مور- يوسف المدير العام لسلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية".

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ونقلت "وام" عن غباش قوله إن "دخول المذكرة حيز التنفيذ يتيح لحملة جوازات السفر الإماراتية دخول أراضي دولة إسرائيل بدون تأشيرة مسبقة".

وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن "هذا يعكس رغبة الدولتين في تعزيز العلاقات وفرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في المنطقة، وفي إطلاق الإمكانات الاقتصادية، وخلق فرص للتعاون الإقليمي، بهدف تحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وأكد غباش أن الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الدولتين.

وكانت الإمارات وإسرائيل قد وقعتا اتفاقية جديدة بشأن خدمات النقل الجوي، لتعزيز العلاقات الثنائية.

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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، "وقع على الاتفاقية من جانب الإمارات عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ومن جانب إسرائيل يسرائيل كاتس وزير النقل، خلال لقائهما في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني عبد الله بن طوق المري: "تعد الاتفاقية خطوة مهمة على طريق التعاون الإيجابي والبنّاء في العلاقات المتنامية بين الدولتين عقب توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي، والذي يهدف إلى إرساء قواعد السلام وتحقيق التقدم وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة".

وأضاف: "ستساهم الاتفاقية في توطيد أوجه التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية في البلدين، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية، حيث تحتل دولة الإمارات المركز الأول عالميا من حيث عدد اتفاقيات خدمات النقل الجوي الموقعة".

​ووفقاً لهذه الاتفاقية، ستتمكن شركات الطيران الإماراتية من تشغيل 28 رحلة ركاب في الأسبوع إلى مدينة تل أبيب ورحلات غير محدودة إلى مدينة إيلات بالإضافة إلى رحلات الشحن، أما الرحلات غير المجدولة فتم الاتفاق على عدم وضع قيود عليها بين الدولتين.

ويتوقع أن تبدأ الرحلات الجوية المجدولة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تخدم الاتفاقية الجديدة بشكل كبير حركة السياحة والتجارة بين البلدين.