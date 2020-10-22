الجيش الصومالي: مقتل 19 مسلحا من "حركة الشباب" في عملية عسكرية جنوبي البلاد

وأفاد قائد الجيش الصومالي، الجنرال أدوا يوسف راجي، في تصريحات لوسائل إعلام حكومية، بأن "القوات الصومالية ألحقت بالمتطرفين خسائر فادحة، خلال عملية عسكرية، ونجحت في تدمير معاقل كان مقاتلو "حركة الشباب" يختبؤون فيها"، وفقا لم نشره موقع "see.news".
وأشارت قيادة الجيش، في بيان لها، إلى أن "العملية جرت في منطقة تبعد 11 كم، شمالي مديرية دينسور، في محافظة باي، بجنوب الصومال، وأدت إلى مقتل 19 من مسلحي "حركة الشباب"، المرتبطة بتنظيم القاعدة ( الإرهابي المحظور في روسيا)، واعتقال عنصرين اثنين منها".
ولفت البيان إلى "إحراق القوات عربتين عسكريتين، كانتا تقلان مسلحين في صفوف "حركة الشباب" المتطرفة".
وتشهد الصومال ازديادا في العمليات الأمنية التي تنفذها قوات الحكومة مؤخرا، في محاولة لدحر مسلحي "حركة الشباب" في القرى والبلدات الجنوبية.
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