الكاظمي وجونسون يتفقان على تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين... صور

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أنه بحث خلال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض مجمل المستجدات والمواقف السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي.

وجرى الاتفاق على المزيد من التعاون في مجال محاربة الإرهاب، وأيضا في المجال السياسي والاقتصادي، في ظل ما يواجهه العراق من تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعيات جائحة كورونا، والمضي قدما لتعاون إستراتيجي بين العراق والمملكة المتحدة.

كما التقى الكاظمي بالأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني أمير ويلز، في قصر كلارانس هاوس الملكي بلندن.

ووصل رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، إلى بريطانيا، يوم أمس الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى، ضمن جولة أوروبية، تشمل فرنسا وألمانيا وبريطانيا.