وردة أبرز المستبعدين.. البدري يختار قائمة المحترفين لمنتخب مصر

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ويستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب توغو، ذهابا وإيابا، يومي 14 و17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وقرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ضم 5 لاعبين محترفين لقائمة منتخب مصر في المعسكر المقبل أبرزهم محمد صلاح وتريزيجيه، بحسب بوابة "أخبار اليوم".

وضمت القائمة محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، وأحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني).

وشهدت القائمة استبعاد عمرو وردة (ڤولوس اليوناني) وكذلك أحمد المحمدي (آستون ڤيلا الإنجليزي)، وعلي غزال (لاريسا اليوناني).

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وقال محمد بركات مدير المنتخب الوطني، إنه تم مخاطبة أندية اللاعبين الخمسة بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا، علي أن ينضموا للمعسكر المغلق، اعتبارا من بداية موعد الأجندة الدولية، والمقرر لها 9 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، وحتي الـ 17 من الشهر نفسه.

وأوضح أن الجهاز الفني استقر على مجموعة اللاعبين المحليين بنسبة كبيرة، بعد متابعة كل المباريات وينتظر إنتهاء المشاركات الرسمية لهم مع أنديتهم في المنافسات المتبقية من عمر هذا الموسم، سواء كانت في المسابقات المحلية أو الخارجية للإعلان عن هؤلاء اللاعبين.

وكشف بركات أن هناك مجموعة من لاعبي المنتخب الأوليمبي تقع ضمن اختيارات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، وفقا للتنسيق الكامل مع شوقي غريب، وأبرزهم مصطفي محمد وأحمد أبوالفتوح وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق ورمضان صبحي.

ولفت إلى أن هؤلاء اللاعبين مرشحون بنسبة كبيرة للتواجد في قائمة المعسكر المقبل، وأنه سيتم الإعلان عنهم بشكل رسمي مع باقي العناصر المحلية الأخرى بعد انتهاء كل المباريات.