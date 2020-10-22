مصر… التخلص من 34.9 طن مبيدات ضارة في موانئ البلاد

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وأفادت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم الخميس، بأن شركة جيوسايكل لافارج مصر– الشركة المتخصصة في تقديم حلول إدارة المخلفات كجزء من أنشطة مجموعة لافارج هولسيم العالمية والتى تتبعها لافارج مصر – قامت بإبرام اتفاقية تعاون مشترك مع كل من وزارة البيئة المصرية والبنك الدولي بهدف التخلص الآمن من 34.9 طن من المبيدات الضارة ومنتهية الصلاحية في عدد من الموانئ المصرية الحيوية.

ومن بين تلك الموانئ، ميناء الإسكندرية وسفاجا والأدبية، وذلك في إطار مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة".

وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية: "أنه في إطار حرص الدولة البالغ على التخلص الآمن والسريع من المخلفات الضارة بالموانئ المصرية، قامت وزارة البيئة بوضع إستراتيجية محكمة لتنفيذ مخططات الدولة وفق أقصى المعايير البيئية صرامة".

وأكدت على نجاح الشراكة مع شركة جيوسايكل لافارج مصر، لما لها من باع طويل في تعظيم الاستفادة من المخلفات، والتخلص البيئي السليم منها ضمانا لصحة وسلامة المجتمع المصري.

ومن جانبه، ألقى نيلز لدينيك، المدير العام بشركة لافارج جيوسايكل، الضوء على الإجراءات الاحترازية التي انتهجتها جيوسايكل لافارج مصر، لإتمام عمليات الحرق بنجاح، حيث أوضح قائلا: "قامت شركة جيوسايكل لافارﭺ مصر بحرق المبيدات الخطرة في أفران خاصة بالمصنع، على مدار ستة أيام، بعدد ست ساعات في اليوم الواحد، متخذة جميع الإجراءات الوقائية لإتمام عملية الحرق بنجاح مع مراعاة كافة مبادئ صحة وسلامة وأمان العاملين بالمصنع".