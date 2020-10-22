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ومن بين تلك الموانئ، ميناء الإسكندرية وسفاجا والأدبية، وذلك في إطار مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة".
وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية: "أنه في إطار حرص الدولة البالغ على التخلص الآمن والسريع من المخلفات الضارة بالموانئ المصرية، قامت وزارة البيئة بوضع إستراتيجية محكمة لتنفيذ مخططات الدولة وفق أقصى المعايير البيئية صرامة".
وأكدت على نجاح الشراكة مع شركة جيوسايكل لافارج مصر، لما لها من باع طويل في تعظيم الاستفادة من المخلفات، والتخلص البيئي السليم منها ضمانا لصحة وسلامة المجتمع المصري.
ومن جانبه، ألقى نيلز لدينيك، المدير العام بشركة لافارج جيوسايكل، الضوء على الإجراءات الاحترازية التي انتهجتها جيوسايكل لافارج مصر، لإتمام عمليات الحرق بنجاح، حيث أوضح قائلا: "قامت شركة جيوسايكل لافارﭺ مصر بحرق المبيدات الخطرة في أفران خاصة بالمصنع، على مدار ستة أيام، بعدد ست ساعات في اليوم الواحد، متخذة جميع الإجراءات الوقائية لإتمام عملية الحرق بنجاح مع مراعاة كافة مبادئ صحة وسلامة وأمان العاملين بالمصنع".
كانت هذه تفاصيل خبر مصر… التخلص من 34.9 طن مبيدات ضارة في موانئ البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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