للسعوديين فقط... مستشفيات القوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

وبحسب موقع "عاجل" السعودي فقد أوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 21 أكتوبر الجاري؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 نوفمبر.

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جدير بالذكر أن السعودية تنتهج سياسة توطين الوظائف في قطاعات كثيرة، حيث تستهدف ضمن رؤية 2030 خفض معدل البطالة إلى 7٪، كما تخطط لخفضها إلى 9 ٪ خلال 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

وكانت وزارة العمل السعودية أعلنت الاتفاق مع 18 جهة حكومية، لتوطين 11 قطاعا جديدا في البلاد، تشمل مهنا في القطاعات الطبية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعية، والاستشارات الهندسية والتجارة، والسياحة، والتجزئة، والنقل، والمقاولات، ومهن المحاسبة، والمحاماة، وكذلك تطوير مسارات التوظيف.

كما قررت الوزارة خفض نسبة التوطين في 12 نشاطا من 100٪ إلى 70٪ في ضوء مؤشرات على تعطل العمل في الكثير من المجالات التي تعتمد على العمالة الأجنبية.