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وأشار إلى أن هناك بعض العراقيل الفنية أدت إلى اعتراض بعض القوى على القانون الانتخابي، لذلك ترغب بعض القوى في تأجيل الانتخابات خشية خسارة مكاسبها، وفي الجانب الآخر تريد بعض القوى انتخابات مبكرة للحفاظ على ما لديها من زخم جماهيري.
وأوضح الجابري أن القوى السياسية تتحدث على أهمية الانتخابات المبكرة، لكن بعضها يعمل في الخفاء من أجل تأجيل الانتخابات، وفي نفس الوقت لا تريد خسارة الأصوات إن كان هناك انتخابات مبكرة.
وكشف نواب وسياسيون عراقيون عن بوادر اتفاق شبه جماعي بين كتل برلمانية لتأجيل موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة، المقررة في السادس من يونيو 2021، لفترة لا تقل عن 6 أشهر، بحسب وسائل إعلام عراقية.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الخلافات البرلمانية بشأن ملحق قانون الدوائر الانتخابية، وتعّذر حسم قانون المحكمة الاتحادية، التي يجب أن تصادق على نتائج الانتخابات.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير عراقي: بعض الكتل السياسية ترغب في تأجيل الانتخابات البرلمانية خشية خسارتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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