شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حرس المنشآت النفطية الليبية: وضعنا خطة لحماية جميع الحقول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن رئيس حرس المنشآت النفطية الليبية قوله: وضعنا خطة لحماية جميع الحقول، متابعا: يقظون دائما لمواجهة التهديدات.
وفى وقت سابق أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا عن أسفها العميق إزاء الاعتقال خارج إطار القانون مؤخراً لرئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، داعية إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عنه.
واعتقل بعيو فى 20 أكتوبر مع ولديه ورئيسة البرامج المعينة حديثًا في قناة ليبيا الوطنية، وعلمت البعثة أنه تم الإفراج عن ولدى بعيو بعد فترة وجيزة من اعتقالهما، بينما تم الإفراج عن الإعلامية هدى عمار الليلة الماضية.
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