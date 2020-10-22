شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريري: أسعى لتشكيل حكومة من اختصاصيين غير حزبيين وهذه هى الفرصة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان المكلف، إنه يسعى لتشكيل حكومة من اختصاصيين غير حزبيين، مؤكدا سعيه لتشكيل الحكومة بسرعة لأن الوقت داهم، معلقا: "هذه هي الفرصة الأخيرة".

وأضاف الحريري فى كلمة مقتضبة بعد تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، أسعى لوقف الانهيار الذي يتهدد اقتصاد لبنان وأمنه.

Advertisements

وكلف الرئيس اللبنانى ميشال عون سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة.

وكان قد التقى الرئيس اللبنانى ميشال عون، صباح اليوم الخميس، سعد الحريرى رئيس الوزراء الأسبق، كما التقى عدد من الكتل النيابية التى أعلنت دعمها وتسميتها للحريرى رئيسا للوزراء، جاء ذلك نقلا عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى رفضت فيه كتلة حزب الله تسمية أحد لشغل منصب رئيس الوزراء اللبنانى.