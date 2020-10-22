سعد الحريري: أسعى لتشكيل حكومة من اختصاصيين غير حزبيين وهذه هى الفرصة الأخيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان المكلف، إنه يسعى لتشكيل حكومة من اختصاصيين غير حزبيين، مؤكدا سعيه لتشكيل الحكومة بسرعة لأن الوقت داهم، معلقا: "هذه هي الفرصة الأخيرة".
وأضاف الحريري فى كلمة مقتضبة بعد تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، أسعى لوقف الانهيار الذي يتهدد اقتصاد لبنان وأمنه.
وكلف الرئيس اللبنانى ميشال عون سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة.
وكان قد التقى الرئيس اللبنانى ميشال عون، صباح اليوم الخميس، سعد الحريرى رئيس الوزراء الأسبق، كما التقى عدد من الكتل النيابية التى أعلنت دعمها وتسميتها للحريرى رئيسا للوزراء، جاء ذلك نقلا عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى رفضت فيه كتلة حزب الله تسمية أحد لشغل منصب رئيس الوزراء اللبنانى.
وينص الدستور اللبناني على أن يقوم أعضاء المجلس النيابى، سواء كنواب أفراد أو تكتلات نيابية، بتسمية شخصية لتولي رئاسة الوزراء، ليقوم في أعقاب ذلك رئيس الجمهورية، وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب، بتكليف من يحظى بأغلبية أصوات النواب بترؤس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة ليبدأ في أعقاب ذلك مسار تأليف الحكومة.
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