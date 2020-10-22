الكتلة النيابية لحركة أمل اللبنانية ترشح الحريرى لمنصب رئيس الحكومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشحت الكتلة النيابية لحركة أمل اللبنانية سعد الحريري لمنصب رئيس الحكومة وقالت إنه يجب تشكيل حكومة إنقاذ بأسرع وقت ممكن. وينص الدستور اللبناني على أن يقوم أعضاء المجلس النيابي، سواء كنواب أفراد أو تكتلات نيابية، بتسمية شخصية لتولي رئاسة الوزراء، ليقوم في أعقاب ذلك رئيس الجمهورية، وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب، بتكليف من يحظى بأغلبية أصوات النواب بترؤس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة ليبدأ في أعقاب ذلك مسار تأليف الحكومة.

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