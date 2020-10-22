شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن إيقاف عمليات "الوعد الصادق" مؤقتا لتأمين حماية المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الخميس، إيقاف عملية "الوعد الصادق"، على أن يتم استئنافها بعد الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري، مرجعة ذلك إلى الاستعداد لتأمين الحماية للمتظاهرين.

وقال قائد عمليات البصرة أكرم صدام مدنف - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه تم إيقاف عمليات الدهم والتفتيش لحصر السلاح بيد الدولة إلى مابعد الخامس والعشرين من الشهر الجاري".

وأشار قائد العمليات إلى أن القوات الأمنية والعسكرية ستقوم خلال الفترة القادمة بالاستعداد لتأمين الحماية للمتظاهرين السلميين فى المحافظة.

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وأوضح أن الصفحة الثالثة من المرحلة الثانية التى انطلقت صباح اليوم تم التركيز من خلالها على المناطق التى شهدت نزاعات عشائرية خلال الفترة الماضية.

وقال قائد العمليات "لنا عودة بعمليات استباقية وسريعة وحسب معلومات استخبارية مؤكدة بعد الخامس والعشرين من الشهر الجارى لحصر السلاح بيد الدولة ومطاردة المطلوبين للقضاء وفرض الأمن والاستقرار فى المحافظة".