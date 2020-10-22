شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع العراقى: بغداد بلد قوى عكس ما تصوره بعض قنوات الإعلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدفاع العراقى جمعة عناد، اليوم الخميس، أنه "بإمكان أى شخص الآن الذهاب إلى العراق والتنقل ليلاً ونهاراً في جميع أنحائه وبأمان كبير، عكس ماتصوره للعالم بعض قنوات الإعلام"، وذكرت وزارة الدفاع العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - "أن الوزير خلال مرافقته لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عقد مؤتمراً موسعاً عبر تقنية الفيديو في معهد روسي /RUSI/ المعهد الملكي للدراسات الخاص بالدراسات الاستراتيجية والدولية والأمنية في لندن برفقة وزير الخارجية العراقي مع العديد من الباحثين من مختلف أنحاء المملكة المتحدة والعالم".
وقدم وزير الدفاع، بداية المؤتمر، شرحاً موجزاً عن الموقف الأمنى فى العراق ومنطقة الشرق الاوسط، مبيناً أنه :" بالرغم من المشاكل التي يمر بها العراق إلا أنه بلد قوي يمتلك إمكانيات ومؤهلات كبيرة ويمكن لأى شخص الآن الذهاب إلى العراق والتنقل ليلاً ونهاراً في جميع أنحائه وبأمان كبير عكس ماتصوره للعالم بعض قنوات الإعلام".
كما أكد الوزير أن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ مهامها وصولاً إلى تحقيق الانتخابات في العام القادم.
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