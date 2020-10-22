شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا اليوم: السودان يحرر أسعار الوقود ويسمح للقطاع الخاص بالبيع والشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وثيقة اطلعت عليها شبكة روسيا اليوم الإخبارية، أن الحكومة السودانية حررت أسعار الوقود، وأفسحت المجال للقطاع الخاص البيع والشراء بحسب سعر صرف النقد الأجنبى.

ويعنى ذلك، أن أسعار الوقود ستتغير شهريا لأن العملية ستتحدد بالدولار الأمريكى.

ووجهت وزارة الطاقة والتعدين السودانية، بتحديد السعر بعد حساب الكميات فى المستودعات والمحطات وانتهاء عمل اللجنة الخاصة بالجرد.