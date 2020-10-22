شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمنى تسقط طائرة استطلاع تابعة للميليشيات الحوثية فى الجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات الجيش اليمنى، اليوم الخميس، عن إسقاط طائرة استطلاع تابعة للميليشيات الحوثية، في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، وقال قائد ميداني في الجيش اليمني - وفقا لقناة العربية الإخبارية - "إن القوات المرابطة في جبهة السليلة والوجف تمكنت، أمس الأربعاء، من إسقاط طائرة استطلاعية تابعة للميليشيات الحوثية، كانت تحاول تصوير مواقع الجيش". وتكثف الميليشيات الحوثية من تسيير طائراتها المتفجرة والاستطلاعية بعد أن تلقت الهزائم الكبيرة طيلة الأسابيع الماضية في جبهات شمال وشرق الجوف، بحسب موقع الجيش اليمني. فيما قتل مواطن وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار لغم زرعته الميليشيات الحوثية في الخط الرابط بين منطقة اليتمة بالجوف ومأرب.

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