64 نائبا برلمانيا يسمون سعد الحريرى لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن 64 نائبا فى البرلمان اللبناني تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل. ويتجه رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم (تيار المستقبل) سعد الحريري، لتولي منصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، وذلك في ضوء ما أعلنت عنه العديد من التكتلات النيابية عقب انقضاء القسم الأكبر من الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء الجديد، والتي أظهرت توجها عاما نحو اختيار الحريري للمنصب. وينص الدستور اللبناني على أن يقوم أعضاء المجلس النيابي، سواء كنواب أفراد أو تكتلات نيابية، بتسمية شخصية لتولي رئاسة الوزراء، ليقوم في أعقاب ذلك رئيس الجمهورية، وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب، بتكليف من يحظى بأغلبية أصوات النواب بترؤس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة ليبدأ في أعقاب ذلك مسار تأليف الحكومة. Advertisements وكان الرئيسان السابقان للحكومة اللبنانية النائب نجيب ميقاتي والنائب تمام سلام، ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، قد أعلنوا تسمية الحريري لرئاسة الوزراء.

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