شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 3899 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 3899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأضافت الوزارة - في بيان أوردته قناة "الإخبارية العراقية"، أنه تم تسجيل 47 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، فيما تم تسجيل 2816 حالة شفاء من الفيروس.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت الأربعاء، تسجيل 3667 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في العراق إلي 438 ألفًا و265 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان أودرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أنه تم تسجيل شفاء 2876 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 369 ألفًا و10 حالات، فيما تم تسجيل وفاة 52 حالة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلي 10418 حالة.