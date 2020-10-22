شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعرب عن أسفها العميق لاعتقال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا عن أسفها العميق إزاء الاعتقال خارج إطار القانون مؤخراً لرئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، داعية إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عنه.

واعتقل بعيو فى 20 أكتوبر مع ولديه ورئيسة البرامج المعينة حديثًا في قناة ليبيا الوطنية، وعلمت البعثة أنه تم الإفراج عن ولدى بعيو بعد فترة وجيزة من اعتقالهما، بينما تم الإفراج عن الإعلامية هدى عمار الليلة الماضية.

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وتسلط الجولة الأخيرة من الاعتقالات التعسفية الضوء على المخاطر الشخصية التي يتعرض لها الصحفيون خلال دفاعهم عن الحق في حرية التعبير في ليبيا.

ودعت البعثة إلى ضرورة احترام سيادة القانون وتؤكد من جديد أن الحرية الإعلامية أمر بالغ الأهمية لعملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا، مشددة على وجوب ضمان الحق في حرية التعبير وحماية الصحفيين والإعلاميين.