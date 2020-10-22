شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 3 حالات وفاة و228 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة "الصحة العامة فى قطر" فى إحاطة صحفية، حول آخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الخميس، تسجيل 252 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالى الوفيات 228 منذ تفشى الوباء فى البلاد، كما سجلت شفاء 235 حالة ليصل إجمالى عدد المتعافين من المرض إلى 127328 حالة.

وشددت وزارة الصحة، على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات العزل الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى والجسدى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.