شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تهنئ "التعاون الإسلامى" على إطلاق منظمة تنمية المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، منظمة التعاون الإسلامى، على إطلاق منظمة جديدة، وهى منظمة تنمية المرأة، مشيرة إلى أن مكتب الأمم المتخدة لمكافحة الجريمة سيدعم عمل المنظمة بشأن معالجة التطرف العنيف والتمكين الاقتصادي للنساء.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"أهنئ منظمة التعاون الإسلامي على إطلاق منصة جديدة مهمة: منظمة تنمية المرأة، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، يدعم عملك الذي تشتد الحاجة إليه بشأن معالجة التطرف العنيف والتمكين الاقتصادي والاستجابات للعنف ضد المرأة".

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غادة والى

ومن جهة أخرى أجرت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، محادثة مع فولكان بوزكير، رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى انه حان الوقت للكفاح العالمي ضد الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والفساد، ووصفت المحادثة بالممتازة.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"محادثة ممتازة مع فولكان بوزكير، الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، هى وقت المعالم في الكفاح العالمي ضد الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والفساد، نتطلع إلى العمل معًا لاغتنام الفرص لزيادة مرونة العالم في التعافي من الأزمة"