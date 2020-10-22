شكرا لقرائتكم خبر عن جندي إسرائيلي يمنع دخول وجبات طعام لحراس المسجد الأقصى بعد تفتيشها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منعت عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي دخول وجبات طعام لحراس المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونشر المركز الفلسطيني للإعلام عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، فيديو لأحد جنود الاحتلال وهو يقوم بتفتيش الوجبات على أحد الحواجز الحديدية أمام بوابة دخول المسجد الأقصى، ويمنع دخولها إلى حراس المسجد دون الإفصاح عن أسباب.

واقتحم عشرات المستوطنين اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، فيما طالب مستوطنون من جماعات ما تسمى بـ"الهيكل" عبر فيديوهات بثوها بطرد دائرة الأوقاف من وقف عملها.



الجندى الاسرائيلى يفتش الوجبات

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة قولها إن 81 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، في الفترة الصباحية من الاقتحامات ونفذوا جولات استفزازية، والتقطوا صورا تذكارية لهم.

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وقبل ذلك، قامت عناصر من قوات الاحتلال الاسرائيلي، باقتحام ساحات المسجد الأقصى، واعتقال اثنين من حراس المسجد الأقصى واقتيادهم إلى مركز التحقيق في القدس دون معرفة أسباب الاعتقال، ونشر المركز الفلسطيني للإعلام عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صورة للحراس المعتقلين، وعلقت: الاحتلال يعتقل حراس الأقصى عرفات نجيب وخليل الترهوني قبل قليل دون معرفة أسباب الاعتقال.

يذكر أن عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلى قاموا باقتحام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، ونشرت وسائل إعلام محلية صورا لجنود الاحتلال وهم يتجولون داخل مصلى باب الرحمة مرتدين الأحذية دون مراعاة لقداسة المسجد، وتجولوا في مرافقه، والتقطوا الصور قبل أن ينسحبوا، وذلك بالتزامن مع قيام مستوطنين بتأدية طقوس تلمودية على أحد الأبواب الغربية للمسجد الأقصى.

وأضافت وسائل الإعلام أن "جماعات الهيكل" المزعوم دعت إلى توسيع دائرة الاقتحامات لـ"الأقصى" المبارك خلال الأعياد اليهودية، ووزعت بيانات في البلدة القديمة وساحة البراق، تدعو لمزيد من الضغط على المصلين والمرابطين والأوقاف الإسلامية، بهدف تغيير الواقع في "الأقصى".