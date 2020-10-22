مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، فيما طالب مستوطنون من جماعات ما تسمى بـ"الهيكل" عبر فيديوهات بثوها بطرد دائرة الأوقاف من وقف عملها. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة قولها إن 81 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، في الفترة الصباحية من الاقتحامات ونفذوا جولات استفزازية، والتقطوا صورا تذكارية لهم.

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