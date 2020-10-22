شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تسجل 5471 إصابة بفيروس كورونا.. بعد الوصول لأعلى معدل يومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية فى بيان صحفى، حول أخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الخميس، تسجيل 5471 إصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فى أعلى معدل يومى منذ تفشي الوباء.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 5616 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين التى سبقت البيان، وهو أعلى عدد يومى منذ فبراير، مما رفع العدد الإجمالى للإصابات فى البلد الأكثر تضررا من الجائحة في الشرق الأوسط إلى 545286.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي إن 312 شخصا توفوا بسبب المرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 31346.