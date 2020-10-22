شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تعلن تسجيل 506 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة ، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية (3 في محافظة رام الله والبيرة، 1 محافظة الخليل، 1 محافظة قلقيلية، 1 محافظة القدس، 1 محافظة بيت لحم)، إضافة إلى حالة وفاة من بيت حانون في قطاع غزة.

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وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 482 حالة في المحافظات الشمالية (74 الخليل، 40 جنين، 11 قلقيلية، 38 نابلس، 10 طوباس، 9 سلفيت، 127 بيت لحم، 173 طولكرم)، إضافة إلى 127 حالة تعافٍ في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (60)، محافظة نابلس (98)، محافظة بيت لحم (30)، محافظة قلقيلية (11)، محافظة رام الله والبيرة (68)، جنين (39)، أريحا والأغوار (24)، سلفيت (4)، طولكرم (24)، قطاع غزة (124)، ضواحي القدس (24).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 34 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.