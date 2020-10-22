شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يلتقى نظيره البريطانى فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الخميس، نظيره البريطانى بوريس جونسون فى العاصمة لندن، وذكرت قناة "السومرية" الإخبارية، في نبأ عاجل، أن الكاظمي توجه على رأس وفد رسمي إلى العاصمة البريطانية لندن ضمن جولة أوروبية شملت فرنسا وألمانيا. وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد عقد اجتماعا يوم الاثنين الماضي، مع نظيره الفرنسي جان كاستكس في العاصمة باريس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء العراق يلتقى نظيره البريطانى فى لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.